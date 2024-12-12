"Обреченная любовь": на границе с Польшей задержана псевдосупружеская пара

Молодожены якобы ехали к отцу мужа в Польшу.

На границе с Польшей, в пункте пропуска Грушев, пограничники 7 пограничного Карпатского отряда обнаружили псевдосупружескую пару.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

24-летний мужчина из Хмельнитчины заключил брак с 26-летней землячкой, которая имеет II группу инвалидности. "Пара" до последнего притворялась влюбленными.

"В ходе беседы с пограничниками мужчина и женщина рассказывали совершенно разные истории знакомства и супружеской жизни", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГНСУ направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, на берегу Тисы пограничники Мукачевского отряда задержали двух мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу с Румынией.

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