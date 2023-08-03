Обрезал волосы и бил: на Черниговщине мужчина через 4 персика неделю пытал любимую и двоих детей (фото)

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Черниговской области 46-летний мужчина неделю пытал свою сожительницу и ее двоих детей. Нападающий издевался над родными из-за того, что дети сорвали четыре персика с соседского дерева.

Об этом сообщили в МВД.

По данным следствия, мужчина неделю издевался над сожительницей, ее 12-летним сыном и 11-летней дочерью. Он избил их, обрезал всем волосы, отобрал мобильные телефоны и запер в комнате. Он издевался над родными 5 дней. Все это время подозреваемый выпивал.

Муж неделю истязал любимую и ее детей / Фото: МВД

Оказалось, что мужчину пытал родню из-за того, что дети сорвали с дерева соседей 4 персика.

"Лишь через неделю женщине удалось сбежать и она обратилась к фельдшеру. Медик сразу вызвал правоохранителей. Женщину и детей госпитализировали, а правонарушителя задержали", — сообщили в МВД.

Детей госпитализирован после издевательств / Фото: МВД

Правоохранители открыли производство по 1 статье 127 УКУ (пытки), мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Муж неделю истязал сожительницу и ее детей / Фото: МВД

Потерпевшие обратились к медикам за помощью / Фото: МВД

Напомним, в Прикарпатье женщина ударила топором девочку и похитила младенца и 3-летнего ребенка, чтобы вывезти на восток.

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