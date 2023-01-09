Обрезание Господне 2023 года: что это за праздник, традиции и сильная молитва

14 января верующие празднуют большой праздник – Обрезание Господне. Что это значит и какие традиции существуют — читайте в материале ТСН.ua.

По местным традициям в младенческом возрасте Иисусу Христу провели обрезание крайней плоти. В то время процедура считалась прообразом крещения, чтобы ребенка приняли в христианство. В честь этого события ежегодно 14 января верующие празднуют праздник Обрезания Господня. А еще на 14 января выпадает память святого Василия, этот день в народе часто называют Старый Новый год.

Что это за праздник Обрезание Господне

Через неделю после рождения Христу сделали обрезку крайней плоти, которую тогда делали всем младенцам мужского пола. Этот обряд в те времена означал принадлежность к избранному Богом народу.

Обрезка была очень распространенным обрядом у ранних христиан, но в наши дни он практикуется редко. Сейчас его заменили "духовной обрезкой", то есть проведением процедуры крещения и соблюдения постов. В настоящее время обрезание осталось только у мусульман и иудеев.

Также в этот день Христу дали имя и впервые публично назвали Иисусом. Хотя Ангел Господень говорил Святому Семейству, что у них родится сын по имени Иисус, но это пророчество было тайной. Именно поэтому 14 января называют днем имени Христова и днем Иисусовой молитвы.

В чем суть праздника

Обрезание Иисуса Христа чревато глубоким метафорическим смыслом. Это таинство, которое показывает важность смирения человека перед Богом, а также соблюдение всех заповедей, которые оставил нам Господь.

У древних христиан обрезание такод означало "удаление" грехов. Хотя Иисус и был безгрешен, ведь он был Сыном Божьим, но не нуждался в этом обряде, его пример показал всем верующим, как важно смириться, соблюдать законы Господа.

Традиции празднования Обрезание Господнего

Обрезание Господне совпадает с празднованием Старого Нового года или святого Василия. Потому традиции этих праздников сильно смешались. 14 января издавна наши предки накрывают "Щедрую кутью" — праздничный стол с большим количеством блюд. В отличие от "Богатой кути", которая накрывается 6 января, все блюда в этот день не песни. Особенно часто готовят свинину, а "королем" праздника по селам бывает запеченный поросенок.

Мальчики и мужчины утром идут сеять и желать хозяевам многого года. Девушкам ходить засеять запрещено, поэтому они издавна собирались вместе, чтобы повеселиться и погадать. Хотя Церковь и запрещает гадать, однако во многих регионах Украины языческие традиции соединились с религиозными с приходом христианства.

Верующие обязательно посещают храм, где проводится праздничная служба Божья.

Что нельзя делать

Не давайте ничего в долг, потому что тогда весь год в долгах проживете. Кредиты тоже лучше не оформлять.

В этот день запрещено физически работать и заниматься домашними делами.

Церковь рекомендует забыть о ссорах.

Плохая примета отказать в этот день в помощи нуждающимся.

А еще не стоит выносить из дома мусор.

Сильная молитва на праздник Обрезание Господне

"Иисусовая молитва" считается любимой среди православных монахов. В монастырях ее называют также сильнейшей и часто сравнивают с молитвой Отче Наш.

Звучит "Иисусовая молитва" очень просто:

«Иисус Христос, Сын Божий, помилуй нас. Аминь».

Читать эти слова можно столько раз, сколько желает ваше сердце.