Обрезать нельзя, оставить: как правильно ухаживать за пионами после цветения

Чтобы пионы каждый год радовали глаз обильным цветением, нужно знать, как за ними правильно ухаживать. Оказывается много начинающих садоводов совершают одну и ту же ошибку — обрезают увядшие бутоны.

Специалисты утверждают, чтобы пионы обильно цвели и в следующем году, их ни в коем случае нельзя обрезать. В этот период куст активно запасается питательными веществами. Поэтому, если вы обрежете растение, то можете ослабить или совсем повредить его.

После цветения можно отрезать только некрасивые бутоны. Декоративная обрезка, по мнению садоводов, цветам совсем не вредит. Главное – не убирать нижнюю часть. Обязательно оставьте 2-3 листика.

Кусты пионов можно обрезать под корень только осенью, когда уже начинаются стабильные морозы утром. Рекомендуется оставлять 20-30 мм растений и укрывать ветвями, чтобы они не померзли.

А если вы хотите сделать цветение в следующем году невероятно пышным, стоит сделать следующее. После того, как кусты сбросят все цветы и начнут формироваться коробочки с семенами, нужно подрезать каждую веточку сверху на три почки вниз. Тогда цветочная почка сформируется на четвертой. Так нужно сделать со всеми ветвями на кусте.

Подкормка пионов

Чтобы кусты пионов росли цветущими и крепкими, специалисты советуют подпитывать их трижды:

в начале весны — азотно-калийное удобрение (10-20 г калия и 10-15 г азота на один кустик);

при развитии бутонов — нужен фосфор, азот и калий (10 г азота, 10 г калия и 15 г фосфора на куст);

в сентябре — в 1 ведре воды разводят 1 столовую ложку суперфосфата и сульфата калия.

Правильный уход за пионами обеспечит обильное цветение.

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