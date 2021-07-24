Обрисовали и забросали игральными картами: в Кривом Роге вандалы осквернили братскую могилу (фото)

Обрисовали и забросали игральными картами: в Кривом Роге вандалы осквернили братскую могилу (фото)

Осквернили братскую могилу подростки.

В Кривом Роге вандалы забросали мусором и разрисовали братскую могилу воинов Великой мировой войны — неизвестные забросили прямо в горелку Вечного огня игральные карты, а на мемориале оставили неприличные надписи маркером.

Об этом сообщил глава Долгинцевского райсовета Игорь Ратинов в Facebook.

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Возмущенный чиновник жестко раскритиковал действия правонарушителей, назвав их поступок "дном", а их самих — "придурками".

"Вы вообще в своем уме? Это обращение к "придуркам", которые это сделали. Это не просто памятник, это братская могила! Куда же мы катимся. Это дно", — написал Игорь Ратинов.

Впоследствии полиции удалось установить причастных к вандализму. Ими оказались подростки. Правоохранители провели с нарушителями разъяснительную беседу.

Известно, что под мемориалом похоронены 34 подпольщиков, расстрелянных 29 июня 1942 года и 30 июня 1943 года. Кроме того, там захоронены останки 144 солдат, погибших в ходе освобождения Кривого Рога в феврале 1944 года.

Напомним, в Купянске Харьковской области дети совершили акт вандализма на местном кладбище.

Как сообщалось, в Стрые на Львовщине, 20-летний местный житель на городском кладбище разбил 59 крестов и памятников на могилах сечевых стрельцов.

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