Обрубили "крылья" и лишили "глаз": ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 и уникальный БПЛА

Сегодня, 18 января, украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52. Кроме этого, бойцы ВСУ ликвидировали российский беспилотник "Мерлин-ВР", с помощью которого оккупанты вели разведку.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Сегодня наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БпЛА "Мерлин", а также уничтожили 2 вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Отметим, "Мерлин-ВР" в России называют уникальным и единственным в своем роде экспериментальным беспилотником. В РФ его представили только в сентябре 2021 года.

Также добавим, что Ка-52 – это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

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