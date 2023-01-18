Обрубили "крылья" и лишили "глаз": ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 и уникальный БПЛА

Оккупанты потеряли вертолет и беспилотник.
Сегодня, 18 января, украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52. Кроме этого, бойцы ВСУ ликвидировали российский беспилотник "Мерлин-ВР", с помощью которого оккупанты вели разведку.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Сегодня наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР", — говорится в сообщении.
Напомним, в начале ноября Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БпЛА "Мерлин", а также уничтожили 2 вертолета Ка-52 "Аллигатор".
Отметим, "Мерлин-ВР" в России называют уникальным и единственным в своем роде экспериментальным беспилотником. В РФ его представили только в сентябре 2021 года.
Также добавим, что Ка-52 – это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.
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