"Обрыганные уроды": за оскорбление украинских военных бьюти-мастер из Чугуева загремела в "Миротворец"

28-летняя Яна публично обругала украинских защитников.

Мастер по наращиванию ресниц, с Харьковщины, публично оскорбила украинских военных, назвав их "обриганимы, вонючими уродами", попала в базу "Миротворец".

Туда ее внесли за демонстративное неуважение к Вооруженным Сила Украины, антиукраинскую пропаганду и отрицание российской агрессии.

По данным "Миротворца", женщину зовут Яна и ей 28 лет.

фото/"Миротворец

Напомним, бьюти-мастер из Чугуева Харьковской области на своей странице в Instagram опубликовала в сторис гневные комментарии в адрес украинских военных. Женщина заявила, что не понимает, против кого они воюют и за что их можно уважать, потому что военные якобы ходят "вонючие и обрыганные". Женщина продолжила жаловаться и добавила, что "ненавидит этих тварей. Видео стремительно разлетелось по Сети. Впоследствии она заявила, что ее якобы неправильно поняли, ведь она имела в виду не всю украинскую армию, а конкретного человека.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку