Общался на украинском: парень из Винницкой области вступил в армию РФ и воевал за оккупантов, он плохо закончил

В Украине к 14 годам лишения свободы приговорили жителя Винницкой области, который в составе оккупационной армии воевал в Черниговской области. По данным родственников, предатель погиб еще в июле 2022 года.

Об этом говорится в приговоре Деснянского районного суда г. Чернигова.

По данным суда, уроженец Винницкой области 27 февраля 2022 года воевал в составе оккупационной армии против собственного же народа на территории Семеновской ОТГ Новгород-Северского района Черниговской области.

На суде староста Погорельского старостинского округа № 8, что в Черниговской области рассказала, что в 2022 году российские колонны вошли в ее родное село. Она вышла к российским солдатам, чтобы они не совершали агрессии против местного населения. Во время общения с оккупантами она услышала, как один из них говорит на украинском языке. Он сказал, что его мать проживает в Виннице, попросил у старосты мобильный телефон, чтобы позвонить ей. После этого он вернул телефон и заявил, что он якобы медик, хотя ехал на танке.

Другой житель села тоже вспомнил, что он видел оккупанта, который заявлял, что "его мать из Украины".

Местные описали предателя, указав, что ему было ориентировочно 30 лет. Суд установил личность мужчины и оказалось, что у него до сих пор есть гражданство Украины.

В июле 2023 года правоохранители просмотрели переписку предателя с его мамой. Также женщина показала полиции копию свидетельства о том, что ее сын, который воевал за Россию, погиб на территории Луганской области в июле 2022 года. В оккупационной армии он был старшим лейтенантом и командиром танкового взвода танковой роты танкового батальона.

Суд не учел документы о гибели оккупанта, поскольку их подлинность невозможно подтвердить. Жителя Винницкой области признали виновным по ч.1 ст.111 УК Украины и приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор суда

Напомним, в Одессе мужчина готовился с цветами встречать россиян, потому что мечтал о массовых убийствах.

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