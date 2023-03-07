Общая мобилизация в 2023 году: объяснение, могут ли призвать мужчину с гипотериозом

В Украине с начала полномасштабной войны объявлена всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет активно получают повестки на прохождение военной службы. Могут призвать человека с гипотериозом — читайте в материале ТСН.ua.

Ответ на этот вопрос дал адвокат Андрей Карпенко. По его словам, только военно-врачебная комиссия может определить степень нарушения функций организма и пригодность лица к прохождению военной службы. Во время ее проведения принимаются во внимание и имеющиеся у мужчины медицинские документы, но для военно-врачебной комиссии они не являются обязательными.

Если мужчина не согласен с решением ВЛК, он имеет право обжаловать его в судебном или административном порядке.

Гипотериоз можно найти в перечне болезней, состояний и недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе. Однако только врач-специалист может установить степень расстройства функций организма. Поэтому юристам сложно прогнозировать, какое решение примет военно-врачебная комиссия.

Именно об этом заболевании говорится в статье 13 "Объяснение по применению статей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе":

пункт "а" включает в себя: стойкие, значительно выраженные расстройства, обусловленные тяжелыми формами сахарного диабета с высокой гипергликемией (более 13,7 ммоль/л) и глюкозурией, ацетонурией, склонностью к частым гипогликемическим состояниям, кетозом, универсальной ангиопатией (ретинопатия, гломерулос обмена 60 единиц инсулина в сутки и более; тяжелые формы узлового зоба, диффузного токсического зоба (резко выраженное похудение, адинамия, выраженный экзофтальм, удушье в покое, частота пульса 120 ударов в минуту и более, нарушение сердечного ритма, разнообразные висцеральные проявления); тяжелые формы гипотиреоза, требующие назначения в составе заместительной терапии тиреоидных гормонов в дозировке 100 мг и более в сутки; несахарный диабет, требующий постоянного проведения заместительной терапии.

в пункт "б" входят: стойкие умеренно выраженные расстройства, обусловленные болезнями эндокринных желез средней тяжести, когда при соответствующем лечении сохраняется незначительное снижение трудоспособности осматриваемого; сахарный диабет средней тяжести с умеренной гипергликемией (не более 13,7 ммоль/л) и глюкозурией. Компенсация углеводного обмена достигается пероральным употреблением сахароснижающих препаратов или введением инсулина до 60 единиц в сутки на фоне постоянной диетотерапии. Ацетонурия, кетоз, диабетические комы в анамнезе отсутствуют; токсический зоб средней степени тяжести (снижение веса тела на 20% от начальной, умеренная тахикардия до 120 ударов в минуту, характерные глазные симптомы); гипотиреоз средней степени тяжести, требующий назначения в составе заместительной терапии тиреоидных гормонов в дозировке 50 – 100 мг/сут; алиментарное ожирение III степени

а пункт "в" содержит: формы сахарного диабета с невысокой гипергликемией (8 — 9 ммоль/л), легко нормализующейся диетой, работоспособность больного сохранена; легкие обратные формы диффузного токсического зоба (легкая неврозоподобная симптоматика, снижение толерантности к физической нагрузке, тахикардия с частотой пульса до 100 ударов в минуту); легкие формы гипотиреоза, требующие назначения в составе заместительной терапии тиреоидных гормонов в дозировке до 50 мг/сут; диффузный и узловой зоб 3 стадии без нарушения функций щитовидной железы; гипоталамический синдром нейроэндокринной формы (ожирение I – II степеней, гипертензия, нарушение толерантности к углеводам, наличие строя на туловище, конечностях); подострый тиреоидит с рецидивирующим течением; алиментарное ожирение II степени



К пункту "а" также относятся все болезни желез внутренней секреции (гипофиза, надпочечников, щитовидной и половых желез) с необратимыми изменениями органов и систем и резкими нарушениями их функций. Лица, страдающие этими болезнями, признаются непригодными к прохождению военной службы и исключаются из военного учета.

К пункту "ба" также относятся все заболевания желез внутренней секреции с умеренными нарушениями функций. При этом полная или ограниченная непригодность определяется индивидуально.

К пункту "в" также относят функциональную гипербилирубинемию с постоянным повышением билирубина более 30 ммоль/л. Полная или ограниченная пригодность определяется индивидуально.

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