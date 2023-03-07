Общая мобилизация в 2023 году: могут ли военнообязанному отказать в консульских услугах

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине была объявлена всеобщая мобилизация, которой подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В конце 2022 г. начали действовать новые правила военного учета. Читайте в материале ТСН.ua, могут ли отказать в консульских услугах за рубежом военнообязанном.

Новые правила были утверждены постановлением №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Могут ли военнообязанному за границей отказать в предоставлении консульских услуг из-за этих новых правил, пояснил адвокат Игорь Дайнеко.

Он напомнил, что консульство берет военнообязанного на военный учет при постановке его на временный или постоянный консульский учет (постановление КМУ №1487).

При этом в постановлении Кабинета Министров Украины №85 от 29 января 2020 года "Некоторые вопросы учета граждан Украины, проживающих за пределами Украины", постановка на консульский учет является не обязанностью, а правом гражданина Украины. Поэтому лицо имеет право отказаться встать на учет, особенно если оно не планирует остаться в стране, где находится.

По словам адвоката, отказать в предоставлении консульских услуг могут только при следующих условиях:

лицо предоставило недействительные паспортные документы;

лицо не является гражданином Украины;

нет доказательств законного пребывания лица на территории страны, где он обратился к дипломатическому представительству;

вопросе услуги не входят в перечень таких, которые не являются полномочиями консульского учреждения.

Других оснований, почему они могут законно отказать от предоставления консульских услуг, не предусмотрены законодательством. То есть любое лицо, в том числе и военнообязанное, может беспрепятственно обратиться к дипломатическому представительству Украины в стране пребывания, если оно находится там на законных основаниях. Без его согласия поставить человека на учет не могут.

Читайте также: