Общая мобилизация в Украине: что значит и кого призовут

Общая мобилизация в Украине: что значит и кого призовут

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля подписал указ о всеобщей мобилизации. Всеобщей мобилизации подлежат далеко не все военнообязанные граждане Украины.

Что предполагает всеобщая мобилизация

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Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, проводимый одновременно на всей территории Украины. Он касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, ВСУ, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Когда начнется

Мобилизацию проведут в течение 90 дней со дня публикации указа президента, то есть от 24 февраля.

Кого призвут

Призвут военнообязанных;

резервистов;

бойцов Национальной гвардии;

работников Службы безопасности;

работников Государственной пограничной службы;

работников Государственной специальной службы транспорта;

работников Государственной службы специальной связи и защиты информации,

членов других военных формирований.

Кроме того, на нужды ВСУ могут изымать транспорт.

Кто не подлежит мобилизации

Всеобщей мобилизации подлежат все граждане Украины (преимущественно мужчины), способные выполнять свой воинский долг. Однако это не значит, что будут призывать всех без исключения.

Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», не подлежат призыву на военную службу следующие категории военнообязанных граждан:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;

признанные медкомиссией временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с повторным прохождением комиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (такие женщины и мужчины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью, имеющий какие-либо виды нарушений функций организма III-IV степени их выражения;

ребенок с инвалидностью, функциональные нарушения которой соответствуют категории II-III степени их выражения;

ребенок с инвалидностью, имеющий функциональные нарушения в организме и ограничения жизнедеятельности, отвечающие критериям установления I или II группы инвалидности для совершеннолетнего лица;

женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства) ;

заняты постоянным уходом за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

народные депутаты, депутаты Верховной Рады АР Крым;

работники: органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций:

Министерство обороны Украины;

Вооруженных сил Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки;

Национальная гвардия Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Национальная полиция Украины;

налоговой милиции;

Национального антикоррупционного бюро;

Государственное бюро расследований;

Государственная исполнительная служба Украины;

Управление государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Этапы мобилизации

Общая мобилизация происходит в четыре этапа, которые внедряются в соответствии с потребностями и возможностями во время активных боевых действий:

Первая очередь оперативного резерва – бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или во время одной из предыдущих волн мобилизации (речь идет именно о ветеранах боевых действий с 2014 года, а не всех, кто когда-либо проходил срочную службу).

Вторая очередь оперативного резерва – военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

Мобилизационный резерв – военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных волн.

Общественный резерв – остальные граждане, не имеющие возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период (применяется в случае худшего сценария полномасштабной войны).