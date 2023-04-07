Общая мобилизация: юрист объяснил, что делать, если принудительно привезли в ТЦК

Военнообязанные могут принудительно доставить в ТЦК для составления постановления о привлечении к административной ответственности за неявку.

В Украине идет общая мобилизация, а это означает, что иногда мужчины призывного возраста могут принудительно доставить в центр комплектования.

Ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич объяснил, как поступать в таких условиях, информирует РБК-Украина.

На вопрос журналиста, в каком случае вообще могут принудительно забрать в центр комплектования, юрист ответил, что это может быть сделано для составления постановления о привлечении к административной ответственности за неявку.

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"Процедура такова: мужчина получил повестку и не явился по ней в установленное время. Тогда представитель территориального центра комплектования может вынести постановление – документ о штрафе в размере от 3400 гривен до 5100 гривен (правонарушение совершенное в условиях военного положения)", — сказал Маринич.

Юрист объяснил, чтобы это постановление вынести, должно присутствовать лицо, в отношении которого это дело рассматривается.

"В случае неявки ТЦК присылает сообщение в Нацполицию о том, чтобы этого человека задержать. Полиция, уже имея это сообщение, задерживает личность и доставляет в ТЦК – именно с целью рассмотрения этого дела о наложении штрафа. То есть задерживать и доставлять в ТЦК для того, чтобы человек проходил медицинскую комиссию и также по другим основаниям, не имеют права. Это закреплено в законодательстве", — сказал Маринич.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках мобилизации и военного положения в Украине призывать в армию могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие оснований для получения отсрочки. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий увеличение срока отсрочки до 5-ти лет.

Кроме того, ранее информировали, что юристы объяснили, как отец несовершеннолетнего ребенка может получить отсрочку от военной службы во время мобилизации.

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