Общественное движение "Честно" узнало, кто судится с нардепом Клочко за долги

Движение "Честно" узнало о том, что народный депутат Андрей Клочко фигурирует в очередном судебном деле. Он должен коммунальному предприятию Житомирщины почти 15000 грн.

Народный депутат Андрей Клочко от "Слуги народа" должен коммунальному предприятию Житомирщины средства. Речь идет о почти 15 тыс. грн, которые нардеп отказался платить.

Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Отмечается, что соответствующую информацию движение "Честно" получило в Житомирском хозяйственном суде.

"Там подтвердили, что по делу №906/782/22 народный депутат выступает ответчиком, а иск подало КП "Агентство по вопросам регионального развития Житомирской области". Андрей Клочко должен почти 15 000 грн и не хочет их платить", — говорится в сообщении .

Отмечается, что Клочко возглавлял областную ячейку партии "Слуга народа" до 2021 года. Впоследствии он открыл свою приемную в Ирпене, где его неоднократно видели с "неблагополучным застройщиком и эксмером Ирпеня" Владимиром Карплюком.

Движение "Честно" сообщает, что народный депутат Клочко является также фигурантом ряда антикоррупционных расследований. В частности, журналисты Bihus.info опубликовали расследование, согласно которому мать народного депутата, 70-летняя Наталья, в течение последних двух лет стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто Tesla. При этом народный депутат получал компенсацию за жилье из средств налогоплательщиков.

Кроме того, в сентябре Клочко выступил с законотворческой инициативой, которая имела целью сорвать конкурс на назначение главы НАБУ и упростить процедуру его увольнения. Кроме того, поддержка такой инициативы негативно влияла бы на систему антикоррупционных и правоохранительных органов — НАПК, ДБР, БЭБ. G-7 подверг критике законопроект. После этого народные депутаты не вынесли этот вопрос в повестку сессии.

Перед этим заседанием члены комитета выразили недоверие Клочко. Движение "Честно" вместе с другими ОО инициировало заявление с требованием не поддерживать этот законопроект Клочка и рассмотреть вопрос об отстранении его от должности, в том числе и потому, что он как председатель Комитета ранее допускал во время заседания голосования постороннего человека и засчитывал эти голосования "за ".

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