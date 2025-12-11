- Дата публикации
"Общество должно успокоиться": Лубинец сделал заявление об украинцах и ТЦК
Дмитрий Лубинец отметил, что к враждебному восприятию украинцами работников ТЦК привели, в частности, и системные провалы в государственной политике.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинское общество не должно воспринимать работников ТЦК и СП как врагов. Он акцентировал, что единственный враг Украины — это Россия.
Об этом омбудсмен сказал на брифинге.
"Не должно украинское общество видеть в работниках ТЦК и СП врагов. У нас враг один — Российская Федерация. С другой стороны, у нас есть системные провалы в государственной политике, которые, к сожалению, к этому привели», — высказался Лубинец.
Он призвал украинцев действовать исключительно в рамках закона и отметил, что ответственность за его нарушение должны нести все.
"Украинское общество должно успокоиться, действовать исключительно в рамках законодательства. Все, кто закон нарушают, — граждане Украины, работники ТЦК и СП — должны нести за это ответственность. Только так мы можем сохранить наше государство», — сказал омбудсмен.
Он заверил, что «негативные явления» отслеживаются и фиксируется, кто и как на них реагирует.
Напомним, Лубинец также заявлял, что злоупотребления в ТЦК приобретают угрожающие масштабы, включая коррупцию и трагические случаи гибели. Количество жалоб на неправомерные действия ТЦК выросло с 3300 до 5000. Омбудсмен, в частности, держит на личном контроле трагический случай смерти молодого человека, который получил две гематомы на голове после вручения повестки. Чиновник настаивает на ответственности виновных, чтобы предотвратить смерти в помещениях ТЦК.