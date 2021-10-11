Общество начинает объединяться вокруг защиты прав людей с инвалидностью — Ирина Суслова

Каждый 18-й гражданин в Украине — человек с инвалидностью, которая нуждается в помощи и поддержке государства.

В Верховной Раде прошли слушания на тему реализации конституционных прав и свобод лиц с инвалидностью. В мероприятии приняли участие Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова, представители местных органов власти и общественных организаций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Суслова.

По ее словам, Комитет согласился с участниками мероприятия, нынешняя государственная социально-экономическая политика по защите прав людей с инвалидностью не соответствует современным потребностям и международным обязательствам, к которым присоединилась Украина.

"Нам крайне необходимо решить несколько первоочередных вопросов: обеспечить достаточное финансирование государственных программ социальной защиты людей с инвалидностью, принять законы об украинском жестовом языке, бесплатное юридическое сопровождение граждан с инвалидностью по делам о защите своих прав. Нам крайне необходимо обеспечить свободный доступ людей с инвалидностью к дошкольному, среднему и высшему образованию, развивать безбарьерную среду, обеспечить людям возможность трудоустройства", - отметила Ирина Суслова .

Она добавила, что все это следует решать на трех уровнях — в Верховной Раде, правительстве и в органах местного самоуправления, которые должны работать в обновленном законодательном и нормативно-правовом поле.

По состоянию на 1 января 2021 в Украине проживают 2 миллиона 703 тысячи людей с инвалидностью, в том числе 163,9 тысячи детей. То есть каждый 18-й гражданин — лицо с инвалидностью, которая нуждается в помощи и поддержке государства.

Женское движение "ЗА МАЙБУТНЄ" информирует, что 7 лет подряд правительство финансирует соответствующие государственные программы по остаточному принципу. В проект государственного бюджета на следующий год на реабилитацию детей с инвалидностью предусмотрено только 130 млн грн. За эти деньги услуги по реабилитации могут получить только 7 из 164 тысяч детей.

По словам Ирины Сусловой, в рамках проекту "Голос людей с инвалидностью" Женское движение "ЗА МИАЙБУТНЄ" настаивает на:

- признании приоритетным для рассмотрения проекта Закона Украины "Об украинском жестовом языке", зарегистрированного еще в октябре 2019 год;

- внесении изменений в Закон Украины "О бесплатной правовой помощи", которые дадут гражданам с инвалидностью право на бесплатные юридические услуги по защите своих прав;

- увеличении расходов в государственном бюджете 2022 на реабилитацию детей с инвалидностью в 700 млн грн;

- выработке профильными министерствами законодательных изменений по совершенствованию системы инклюзивного образования, обеспечение свободного доступа лиц с инвалидностью к дошкольного, среднего и высшего образования, трудоустройства и тому подобное.

"Комитетские слушания — это начало, которое позволит наработать качественные рекомендации для центральных органов исполнительной власти и парламентских комитетов", - резюмировала лидер Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ".

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