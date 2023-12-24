"Общество взорвется скоро": нардепка о жестких методах мобилизации

По словам нардепки, украинцы в основном не верят, что повестку вручают для уточнения учетных данных, а не для отправки на фронт.

Последние скандальные случаи при вручении повесток в разных городах Украины подрывают доверие украинцев к мобилизации.

Об этом заявила народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, заместитель председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Соломия Бобровская на Radio NV.

"Почему нет доверия, почему люди боятся. Украинцы научены, есть закон, но мы понимаем, что закон можно обойти 10 способами. И когда эти лазейки прикрываются, гайки закручиваются, а такой законопроект действительно есть, он достаточно жесткий", — говорит Бобровская.

Она прокомментировала заявление Генштаба, что посещение военкомата не означает обязательной отправки на фронт, а просто уточнения учетных данных военнообязанного.

"Уточнение данных... Ты никому не докажешь, что тебя забирают с водительского сиденья для уточнения данных, а не забирают на фронт. Потому что те случаи, которые происходят сейчас массово на западе страны, не способствуют доверию, они способствуют сопротивлению. Я считаю, что общество взорвется скоро, оно не примиряется с такими методами, так не поступают. Когда снимают водителей с машин, с фур", – предполагает нардепка.

Также Бобровская прокомментировала последнюю громкую историю из Одессы, когда военкомы якобы забрали скорую помощь и силой "упаковывали" гражданского, а оказывается это жена отомстила своему мужу.

"Это такой одесский подход, там кино и немцы. Если это действительно не ТЦК, хотя предполагаю, что это была форма ТЦК", – отмечает Бобровская.

По ее словам, у простых людей "сарафанное радио работает быстрее телемарафона".

"Потому что происходящее на улице и происходящее с тактическим уровнем планирования операций. Как люди рассказывают, что происходит с ними. Командир недобросовестен, или замысел не доводится. Не обеспечены они средствами и силами, чтобы идти в наступление.. И это все наращивает волну недоверия и страха", — подытожила народная депутат.

Ранее военный с позывным Мактавиш заявил, что в учебных центрах саботируют подготовку мобилизованных.

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