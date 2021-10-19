ОБСЕ возобновила наблюдательную миссию в Горловке после блокировки пророссийскими боевиками

В то же время перед зданием базы миссии ОБСЕ до сих пор находится палатка окупантів.
Члены Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ восстановили свое патрулирование с базы оккупированной пророссийскими боевиками Горловки.
Об этом сообщается в отчете СММ, размещенном на сайте ОБСЕ.
Отчет опубликовали сегодня, 19 октября.
"18 октября, в 15:40, СММ увидела, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали из автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) СММ в Горловке (...) и эти ворота были открыты. Перед будивлею базы миссии установлена палатка, но вблизи представители наблюдательной миссии не видели людей и транспортных средств. СММ покинула свою базу для патрулирования и вернулась в 16:03 ", — говорится в сообщении.
Напомним
- Миссия ОБСЕ приостановила свою работу в ОРДЛО после так называемых "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке, но продолжает свою работу на неподконтрольной Украины части Луганской области.
- В оккупированной Горловке пророссийские боевики захватили в заложники членов миссии ОБСЕ и заперли их в отеле.
- В заявлении украинской делегации в ТКГ говорится, что захват и удержание в заложниках международных наблюдателей миссии ОБСЕ в Горловке имеет признаки международного терроризма. Отмечается, что такие действия являются грубым подрывом системы безопасности в Европе.
- МИД расценивает ситуацию с миссией ОБСЕ в Донбассе как попытку раздуть вооруженный конфликт.