ОБСЕ возобновила наблюдательную миссию в Горловке после блокировки пророссийскими боевиками

В то же время перед зданием базы миссии ОБСЕ до сих пор находится палатка окупантів.

Члены Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ восстановили свое патрулирование с базы оккупированной пророссийскими боевиками Горловки.

Об этом сообщается в отчете СММ, размещенном на сайте ОБСЕ.

Отчет опубликовали сегодня, 19 октября.

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"18 октября, в 15:40, СММ увидела, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали из автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) СММ в Горловке (...) и эти ворота были открыты. Перед будивлею базы миссии установлена палатка, но вблизи представители наблюдательной миссии не видели людей и транспортных средств. СММ покинула свою базу для патрулирования и вернулась в 16:03 ", — говорится в сообщении.

Напомним

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