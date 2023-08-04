Обследовали за 20 минут: в Одесской области от волнений умер человек с инвалидностью, которого ТЦК собирался отправить на фронт

В Одесской области собирались отправить на фронт человека с инвалидностью детства, который якобы даже не имел паспорта.

В Одесской области местный ТЦК и СП собирался мобилизовать человека с инвалидностью детства. Сердце мужчины не выдержало волнений.

Об этом сообщил общественный активист Павел Поламарчук в своем фейсбуке.

По его словам, инцидент произошел в маленьком поселке Ширяево Одесской области. Там ныне состоялись похороны местного жителя Бориса, которого знал весь город. Его — человека с инвалидностью детства — собирались мобилизовать в армию.

"Пришло много людей, возмущенных беззаконием. Хоронят местного добряка, которого знал весь городок. И которого, по сути, убили ТЦК и ВЛК при ТЦКСП", — заявил Павел Поламарчук.

Борис, которого собирался отправить на фронт ТЦК в Одесской области/Скриншот с видео

Активист рассказывает, что Борис был человеком с инвалидностью с детства. Он работал на местном рынке, зарабатывал на жизнь.

"Борису вручили повестку и сразу, по методу Одесской, да и не только уже Одесской "оптимизированной ВЛК", за 20 мин "обследовали". Признав, конечно, пригодным, поскольку у него не было 5-8 тыс долларов. Но сразу, как здесь принято, отправили на распределение. По одним данным, парень переволновался, что повлекло приступ эпилепсии, от которой он умер. По другим — был сердечный приступ", — рассказал Павел Поламарчук.

Местные говорят, что у Бориса якобы даже не было паспорта.

"И очевидно, что по диагнозам с детства, он не пригоден к военной службе по состоянию здоровья, в том числе психического", — подчеркнул активист.

Напомним, в социальных сетях на днях разгорелся скандал из-за военкома из Южного на Одесщине, который стал долларовым миллионером во время войны. В ТЦК города отреагировали на скандал и заявили, что всех фигурантов отправили на передовую.

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