Обстрел аэродрома в Луцке и гибель военных: прокуратура начала расследование

Обстрел аэродрома в Луцке и гибель военных: прокуратура начала расследование

Оккупант выпустил по объектам оборонного значения 4 боеприпаса.

Прокуратура начала досудебное расследование из-за обстрела российскими оккупантами аэродрома в Луцке, в результате которого погибли 4 украинских военных.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, 11 марта 2022 года около 05:45 час. вооруженные силы РФ нанесли воздушный ракетный удар по военному аэродрому в г. Луцк и объектам воинской части. Оккупант применил по объектам оборонного значения 4 боеприпаса", — говорится в сообщении.

В результате авиаудара повреждена инфраструктура воинской части. Есть данные о 4 погибших и 5 раненых.

При процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Напомним, Россия признала свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску.