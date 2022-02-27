Обстрел Ахтырки Сумской области: стало больше погибших и раненых, есть проблемы с горючим

Обстрел Ахтырки Сумской области: стало больше погибших и раненых, есть проблемы с горючим

В результате обстрела российскими войсками Ахтырки Сумской области погибли 6 человек, еще 55 – получили ранения.

Об этом рассказал мэр Ахтырки Павел Кузьменко, сообщает Суспильне.

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"В Ахтырке сегодня — 6 погибших, 55 раненых. В результате вчерашнего обстрела садика одна девочка умерла, другой ребенок находится в тяжелом состоянии", — сообщил он.

"ТЭЦ возобновила работу после бомбардировки. Утечка газа на разрушенных газотонах остановлена. Местных просят о помощи! Сейчас Ахтырка очень нуждается в горючем для коммунальных авто, в частности, бензин и газ", — подчеркнул городской голова Ахтырки.