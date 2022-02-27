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Обстрел Ахтырки Сумской области: стало больше погибших и раненых, есть проблемы с горючим

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Обстрел Ахтырки Сумской области: стало больше погибших и раненых, есть проблемы с горючим

Общественное вещание

В результате обстрела российскими войсками Ахтырки Сумской области погибли 6 человек, еще 55 – получили ранения.

Об этом рассказал мэр Ахтырки Павел Кузьменко, сообщает Суспильне.

"В Ахтырке сегодня — 6 погибших, 55 раненых. В результате вчерашнего обстрела садика одна девочка умерла, другой ребенок находится в тяжелом состоянии", — сообщил он.

"ТЭЦ возобновила работу после бомбардировки. Утечка газа на разрушенных газотонах остановлена. Местных просят о помощи! Сейчас Ахтырка очень нуждается в горючем для коммунальных авто, в частности, бензин и газ", — подчеркнул городской голова Ахтырки.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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