Обстрел Авдеевки боевиками: "Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов

Движение поездов ограничено до 3 сентября.

"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области из-за обстрелов Авдеевки в субботу, 28 августа.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

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Ограничения продлили до 3 сентября. К слову, предварительно планировалось до 30 августа. Так, поезд №136 Киев - Авдеевка будет курсировать до Покровская. Пригородные поезда и поезд №826 Днепр - Авдеевка - до станции Очеретино.

"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 августа из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украины территории движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено.

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