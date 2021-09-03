Обстрел Авдеевки боевиками: "Укрзализныця" с 4 сентября возобновляет движение поездов в Донецкой области

Ограничения были введены до 3 сентября.
"Укрзализныця" с 4 сентября возобновляет обычный график движения поездов, следующих в Авдеевку в Донецкой области.
Об сообщается на странице перевозчика в Facebook.
В частности, к обычному графику возвращаются поезда №136/135 Киев — Авдеевка, №825/826 Днепр — Авдеевка и пригородные поезда.
Напомним, 28 августа из-за артиллерийского обстрела Авдеевки с неподконтрольной Украине территории движение поездов в Донецкой области было временно ограничено. 30 августа "Укрзализныця" до 3 сентября продлила ограничение движения поездов в Донецкой области.