Обстрел авто Шефира: глава МВД уверен, что помощника Зеленского хотели убить

Полиция рассматривает три версии покушения.

Первого помощника президента Сергея Шефира, авто которого обстреляли под Киевом 22 сентября, планировали не напугать, а убить.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга.

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"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Подчеркиваю, что команду президента не напугать, те реформы, которые начаты, в том числе в борьбе с организованной преступностью, будут продолжены", — отметил руководитель ведомства.

По словам Монастырского, на автомобиле зафиксировано более 11 входных отверстий. Водитель рассказал о месте, откуда были выстрелы по машине. Сейчас правоохранители рассматривают три версии произошедшего: деятельность потерпевшего, давление на руководство государства и желание дестабилизировать ситуацию в стране.

В среду, 22 сентября, под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В иномарку попало десять пуль. Ранения получил водитель Шефира. Его с ранениями госпитализировали в "Феофании". Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более человек — это ст. 115 УК.

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