Обстрел Белгородской области и железнодорожная катастрофа в Индии: главные новости ночи 3 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 3 июня 2023:
- Белгородская область подверглась обстрелу из "Града": что известно Читать далее –>
- В Индии произошла железнодорожная катастрофа: погибли более 200 человек Читать далее –>
- Мир для Украины без Крыма: правительство Венгрии опубликовало провокационный ролик Читать далее –>
- Резников встретился с министром обороны Германии: о чем говорили Читать далее –>
- Готовятся к наступлению ВСУ: во временно оккупированном Мариуполе заметили объявление об эвакуации Читать далее –>
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