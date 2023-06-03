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Обстрел Белгородской области и железнодорожная катастрофа в Индии: главные новости ночи 3 июня

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2823
Время на прочтение
1 мин
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Обстрел Белгородской области и железнодорожная катастрофа в Индии: главные новости ночи 3 июня

В Индии столкнулись грузовой и пассажирский поезда

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 3 июня 2023:

  • Белгородская область подверглась обстрелу из "Града": что известно Читать далее –>
  • В Индии произошла железнодорожная катастрофа: погибли более 200 человек Читать далее –>
  • Мир для Украины без Крыма: правительство Венгрии опубликовало провокационный ролик Читать далее –>
  • Резников встретился с министром обороны Германии: о чем говорили Читать далее –>
  • Готовятся к наступлению ВСУ: во временно оккупированном Мариуполе заметили объявление об эвакуации Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2823
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