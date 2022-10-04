Обстрел больницы в Харьковской области: погиб врач-анестезиолог, еще две медсестры ранены

Войска РФ обстреляли Купянский район Харьковщины. В результате вражеских ударов погиб врач, ранены двое медсестер, а также один мужчина и 9-летняя девочка.

В течение суток российские войска продолжили террор мирного населения близлежащих к линии столкновения и границы с Россией районов Харьковской области. Так, оккупанты 3 октября обстреляли больницу в Купянском районе, в результате чего погиб врач, еще две медсестры получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрела больницы в Купянском районе погиб врач-анестезиолог, 2 медсестры в возрасте 53 и 43 года ранены", — говорится в сообщении.

Здание больницы почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж. На месте работали спасатели и правоохранители.

"Наносить удары по лечебному заведению — это верх жестокости россиян", — отметили в ОВА.

Кроме того, за прошедшие сутки, по информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранениями госпитализированы 63-летний мужчина и девочка 9 лет. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, сегодня после полуночи оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300. Под удары попали Новобаварский и Холодногорский районы города. В результате вражеского огня погибла 46-летняя женщина.

Читайте также: