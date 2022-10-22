Обстрел Черкасской области и повестка для Трампа: главные новости ночи 22 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 22 октября:
- В ночь на 22 октября 2022 года Россия обстреляла Черкасскую область. Читать дальше –>
- Спецкомитет Палаты представителей США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, выдал на повестку дня, в которой вызвал бывшего президента США Дональда Трампа для дачи показаний. Читать дальше –>
- Стало известно, сколько населения Украины нуждается в гумдопомощи. Читать дальше –>
- По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, российские олигархи, которые умнее широких масс, уже судятся за свои активы, но безрезультатно. Россия заплатит за все. Читать дальше –>
- В Черном море увеличилась вражеская корабельная группировка. Читать дальше –>
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