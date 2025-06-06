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Обстрел Чернигова: известно о четырех пострадавших, под завалами есть люди— фото
До сих пор идет операция подразделений ГСЧС по разбору завалов, там находятся два человека — охранники промышленного предприятия.
В Чернигове в результате ночного обстрела России 6 июня пострадали четыре человека. Еще двое находятся под завалами.
Об этом сообщил руководитель Черниговской МВА Дмитрий Брижинский в Telegram.
«Подвели итоги ликвидации последствий после ночной атаки врага. На месте работают все коммунальные службы. Руководители коммунальных предприятий постараются до конца суток возобновить электропитание и водоснабжение», — сообщил Брыжинский.
По его словам, в результате атаки пострадали четыре человека. Двое из них получили пособие на месте, другие госпитализированы.
«К сожалению, до сих пор идет операция подразделений ГСЧС по разбору завалов. Под завалами до сих пор находятся два человека — охранники промышленного предприятия», — добавил глава МВА.
Также в результате вражеских обстрелов повреждены:
шесть частных домов;
два промышленных предприятия;
215 квартир;
учебное и медицинское заведение;
восемь автомобилей.
Обстрел Чернигова
В ночь на 6 июня российские террористы прибегли к комбинированному удару по Чернигову. Били по жилому массиву, есть разрушения и раненые. В частности, в результате обстрела повреждены многоквартирные и частные дома, а также предприятие и объекты инфраструктуры.
Согласно предварительной информации, террористы атаковали город беспилотниками типа Герань-2 и крылатой ракетой и Искандер-М.