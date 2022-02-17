Обстрел детсада в Станице Луганской: снаряд пробил дыру в стене, а кирпичи разбросало по всей комнате (фото, видео)

Обстрел детсада в Станице Луганской: снаряд пробил дыру в стене, а кирпичи разбросало по всей комнате (фото, видео)

Дети с воспитателями на момент обстрела находились в детском саду.

Утром четверга, 17 февраля, российские оккупанты прибегли к артиллерийским обстрелам поселка Станица Луганская в Луганской области. Один из снарядов попал в детсад в Новой Кондрашовке, две воспитательницы получили контузию.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, обстрел ЖД станции Новая Кондрашовка, рядом со Станицей Луганской, произошел в 9:30 утра.

"С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская, что на Луганщине. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада. По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура - половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытия ", — сообщили в штабе ООС.

Фото: из открытых источников / Операция объединенных сил / Facebook

На опубликованном в Сети видео можно увидеть, что снаряд пробил большую дыру в стене здания. В результате взрыва в помещении выбило стекла, а кирпичи разбросало по всей комнате.

По информации офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима, в результате действий оккупантов пострадали две воспитательницы детского учреждения.

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В свою очередь офицер ВС Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram-канале отметил, что информация о других возможных жертвах и деталях происшествия выясняется.

Между тем, сепаратистские Telegram-каналы распространяют фото с места инцидента, утверждая, что детсад на оккупированной территории обстреляли военные ВСУ, сообщил фонд "Вернись живым".

Фото: из открытых источников

Также в результате артиллерийских обстрелов с неподконтрольной Украине территории получили повреждения локомотивное депо Кондрашовская-Нова, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По предварительной информации, работники структурных подразделений Донецкой железной дороги не пострадали. В результате артобстрела были повреждены стекла окон локомотивного депо и действующий локомотив. Также был частично разрушен склад на территории локомотивного депо. Информация о движении поездов и возможных ограничениях будет уточнена.

Напомним:

Согласно данным украинской стороны в совместном центре контроля и координации, почти 250 единиц военной техники на территории оккупированного Донбасса разместил ныне Кремль. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей насчитали около сотни танков.

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