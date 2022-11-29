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Обстрел Днепра и энергетическая помощь от США: главные новости ночи 29 ноября 2022

Дата публикации
Просмотры
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Обстрел Днепра и энергетическая помощь от США: главные новости ночи 29 ноября 2022

Фото: Павел Кириленко/Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 29 ноября 2022 года:

  • Оккупанты свозят ОМОН на оккупированные территории для проведения мобилизации. Читать дальше –>
  • Путин ведет себя "абсолютно мерзко" из-за поражений в Украине — Белый дом. Читать дальше –>
  • Делегация из Украины прибыла в Израиль для переговоров с представителями ЦАХАЛа. Читать дальше –>
  • Россия несколькими ракетами обстреляла Днепр: стало известно, что попали. Читать дальше –>
  • США и Россия во время войны в Украине только один раз воспользовались горячей линией "деконфликтной ситуации". Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
5053
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