Обстрел Днепра: осколок залетел в дом мэра Филатова (фото)

Городской голова Днепра Борис Филатов

Во время российской атаки на Днепр 24 марта осколок залетел в кабинет в доме городского головы Бориса Филатова.

Об этом Филатов сообщил в Сети.

«Враг снова обстрелял Днепр. Фото вы все видели. На этот раз осколок залетел мне прямо в кабинет моего дома, пробив роллеты и стекла», — говорится в заявлении мэра.

По его словам, сейчас все коммунальные службы задействованы в ликвидации последствий обстрела.

Филатов также поблагодарил спасателей, полицейских, медиков, представителей военной администрации и всех граждан, которые помогают преодолевать последствия атаки.

Место «прилета» обломка в доме Бориса Филатова

Атака на Днепр 24 марта — какие последствия

Напомним, днем 24 марта российский дрон попал в 14-этажку в Днепре, вызвав пожары на верхних этажах и значительные разрушения стен и окон. По данным главы ОВА Александра Ганжи, всего в городе повреждены восемь домов и два детсада. Количество пострадавших возросло до девяти, среди них — полуторагодовалый мальчик. Четыре человека госпитализированы: двое пожилых жителей находятся в тяжелом состоянии с осколочными ранениями и черепно-мозговыми травмами, состояние ребенка — средней тяжести.