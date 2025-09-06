Обстрел Днепропетровщины: россияне атаковали "скорую", есть жертвы и разрушения

Последствия атаки / © Associated Press

Россияне ночью и утром, 6 сентября, обстреляли Днепропетровщину. Есть погибшие и раненые.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«Утром, 6 сентября, под атаку попал автомобиль скорой помощи на Синельниковщине. Враг снова применил артиллерию и беспилотники, обстреляв сразу несколько громад области», — отметил он.

Кроме того, два района региона находились под огнем.

Так, по Никопольщине били из артиллерии и FPV-дронов, обстреливали Никополь, Покровскую и Красногригорьевскую громады.

На Синельниковщине удары нанесли дронами-камикадзе, пострадали Петропавловская, Славянская и Межевская громады.

В результате атаки травмировался 40-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно. Также повреждены три частных дома и машина «скорой помощи», возник пожар.

Под удар попала «скорая» / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Спасатели сообщили, что в Покровской громаде Синельниковского района из-под завалов частного дома извлекли тела двух мужчин и женщины.

Напомним, в ночь на 6 сентября российская армия атаковала Украину 91 ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО обезвредила 68 враждебных БпЛА и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны. Остальные 18 ударных БпЛА попали в 8 местах, еще в четырех — упали обломки.