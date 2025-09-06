- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрел Днепропетровщины: россияне атаковали "скорую", есть жертвы и разрушения
Оккупанты терроризировали Днепропетровщину и ночью, и утром. Власти сообщили трагические новости.
Россияне ночью и утром, 6 сентября, обстреляли Днепропетровщину. Есть погибшие и раненые.
О последствиях атаки сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
«Утром, 6 сентября, под атаку попал автомобиль скорой помощи на Синельниковщине. Враг снова применил артиллерию и беспилотники, обстреляв сразу несколько громад области», — отметил он.
Кроме того, два района региона находились под огнем.
Так, по Никопольщине били из артиллерии и FPV-дронов, обстреливали Никополь, Покровскую и Красногригорьевскую громады.
На Синельниковщине удары нанесли дронами-камикадзе, пострадали Петропавловская, Славянская и Межевская громады.
В результате атаки травмировался 40-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно. Также повреждены три частных дома и машина «скорой помощи», возник пожар.
Спасатели сообщили, что в Покровской громаде Синельниковского района из-под завалов частного дома извлекли тела двух мужчин и женщины.
Напомним, в ночь на 6 сентября российская армия атаковала Украину 91 ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО обезвредила 68 враждебных БпЛА и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны. Остальные 18 ударных БпЛА попали в 8 местах, еще в четырех — упали обломки.