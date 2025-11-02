- Дата публикации
Обстрел Днепропетровщины: погибли дети
Агрессор атаковал Самаровский район Днепропетровской области — количество погибших возросло.
Армия РФ нанесла удар по Самаровскому району Днепропетровской области. Погибли два ребенка — мальчики 11 и 14 лет.
О новых деталях атаки сообщили в ОВА.
«Количество жертв вражеской атаки на Самаровский район выросло. Погибли два ребенка — мальчики 11 и 14 лет. Соболезнование родным. В общем, трагедия унесла четыре жизни», — написал глава ОВА Владислав Гайваненко.
Напомним, 1 ноября российские войска совершили очередную атаку по Днепропетровской области. Под удар попал Самаровский район. Возник пожар, разрушен магазин. Сообщалось о жертвах и пострадавших.