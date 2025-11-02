ТСН в социальных сетях

Украина
53
1 мин

Обстрел Днепропетровщины: погибли дети

Агрессор атаковал Самаровский район Днепропетровской области — количество погибших возросло.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Армия РФ нанесла удар по Самаровскому району Днепропетровской области. Погибли два ребенка — мальчики 11 и 14 лет.

О новых деталях атаки сообщили в ОВА.

«Количество жертв вражеской атаки на Самаровский район выросло. Погибли два ребенка — мальчики 11 и 14 лет. Соболезнование родным. В общем, трагедия унесла четыре жизни», — написал глава ОВА Владислав Гайваненко.

Напомним, 1 ноября российские войска совершили очередную атаку по Днепропетровской области. Под удар попал Самаровский район. Возник пожар, разрушен магазин. Сообщалось о жертвах и пострадавших.

53
