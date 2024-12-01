Обстрел Днепровского района: количество пострадавших возросло (фото)

Из-за вчерашней атаки на Днепровский район пострадали 24 человека. В больницах находятся 18 потерпевших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Удар по Днепровскому району

"К сожалению, тот вражеский удар унес четыре жизни. Соболезнования родным погибших", — отметили в ведомстве.

Ранее говорилось, что в субботу, 30 ноября, во время объявленной воздушной тревоги раздался взрыв в Днепровском районе Днепропетровщины. Возгорание произошло на трех гражданских объектах.

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