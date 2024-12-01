Обстрел Днепровского района: количество пострадавших возросло (фото)

Состояние 7 пострадавших остается тяжелым.
Из-за вчерашней атаки на Днепровский район пострадали 24 человека. В больницах находятся 18 потерпевших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"К сожалению, тот вражеский удар унес четыре жизни. Соболезнования родным погибших", — отметили в ведомстве.
Ранее говорилось, что в субботу, 30 ноября, во время объявленной воздушной тревоги раздался взрыв в Днепровском районе Днепропетровщины. Возгорание произошло на трех гражданских объектах.
Читайте также: