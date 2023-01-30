Обстрел дома в Харькове: очевидцы публикуют жуткие кадры атаки

В Харькове зафиксировано попадание вражеской ракеты в жилой дом в центре города.

Пострадал здание в Киевском районе.

Предварительно враг попал в гражданский объект ракетой С-300.

На месте работают все экстренные службы.

Очевидцы в социальных сетях публикуют жуткие фото атаки на Харьков.

По состоянию на данный момент известно, что в результате удара пострадали три человека.

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По обновленным данным, один человек погиб в результате попадания российской ракеты по жилому дому Харькова.

Всем пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, что в Харькове в результате российских обстрелов полностью разрушен поверх одного из подъездов.

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