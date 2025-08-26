ТСН в социальных сетях

Украина
36
1 мин

Обстрел Донетчины: обесточены шахты, почти 150 горняков остаются под землей

В результате российских обстрелов обесточены шахты Добропольской общины, 148 горняков остаются под землей.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Шахта

Шахта / © УНИАН

В Донецкой области в результате российских обстрелов обесточены шахты Добропольской общины: 148 горняков остаются под землей.

Об этом сообщил глава Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook.

«В результате российских обстрелов обесточены шахты Добропольской громады. 148 горняков остаются под землей», — сообщил Волынец.

Ранее сообщалось, что ситуация в Донецкой области ухудшается: жителей прифронтовых городов и сел переселяют на Ровенщину.

