Обстрел Донетчины: обесточены шахты, почти 150 горняков остаются под землей
В результате российских обстрелов обесточены шахты Добропольской общины, 148 горняков остаются под землей.
Об этом сообщил глава Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook.
Ранее сообщалось, что ситуация в Донецкой области ухудшается: жителей прифронтовых городов и сел переселяют на Ровенщину.