Обстрел дроном многоэтажки в Одессе: что известно и фото с места трагедии

В Одессе продолжаются спасательные работы на месте обстрела "Шахедом". Известно, что россияне во время обстрела полностью уничтожили 18 квартир.

Об этом сообщили на официальном телеграмм-канале Одесского городского совета "Одесса. Официально".

По данным горсовета, в Одессе на месте удара 18 квартир уничтожены и, по предварительным данным, еще 7 повреждены.

Обстрел Одессы 2 марта / Фото: Одесский городской совет

"На месте трагедии работает оперативный штаб. В поврежденном доме восстановлено электроснабжение. Теплоснабжение отсутствует в 11 домах, школе и детском саду. Ведутся работы по восстановлению работы котельной. В двух домах отсутствует газоснабжение, на месте работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Обстрел Одессы 2 марта / Фото: Одесский городской совет

Обстрел "Шахедом" дома в Одессе: что известно

В ночь на 2 марта российские террористы "Шахедом" обстреляли жилой дом в Одессе. На сегодня известно о 5 погибших, среди которых есть маленький ребенок.

На сегодняшний день продолжается разбор завалов. Там могут быть люди.

3 марта в Одессе объявили День траура.

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