Обстрел энергетики Украины: Ермак объяснил, что будет зимой

Андрей Ермак / © Getty Images

Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. Подобная тактика уже применялась РФ в предыдущие два отопительных сезона, но тогда она не принесла результата.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.

«И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и министр Юлия Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент — все это понимают. Они готовы максимально помочь пройти эту зиму», — заверил он.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал, удастся ли России этой зимой оставить украинцев без газа и света. Он отметил, что из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украине придется импортировать газ из-за границы. Однако он заверил, что власти готовы к этим вызовам и обеспечат население газом.

В то же время, Зеленский не знает, что будет с электроснабжением.

«Что будет с электричеством, сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем ответным вызовам, мы ежедневно работаем над этим. Будем защищать», — сказал президент.