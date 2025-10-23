ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
693
Время на прочтение
1 мин

Обстрел энергетики Украины: Ермак объяснил, что будет зимой

Украина на фоне ежедневных атак России готовится к блэкаутам. ЕС и США готовы помочь пройти эту зиму.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Андрей Ермак

Андрей Ермак / © Getty Images

Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. Подобная тактика уже применялась РФ в предыдущие два отопительных сезона, но тогда она не принесла результата.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.

«И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и министр Юлия Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент — все это понимают. Они готовы максимально помочь пройти эту зиму», — заверил он.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал, удастся ли России этой зимой оставить украинцев без газа и света. Он отметил, что из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украине придется импортировать газ из-за границы. Однако он заверил, что власти готовы к этим вызовам и обеспечат население газом.

В то же время, Зеленский не знает, что будет с электроснабжением.

«Что будет с электричеством, сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем ответным вызовам, мы ежедневно работаем над этим. Будем защищать», — сказал президент.

Дата публикации
Количество просмотров
693
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie