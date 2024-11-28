Обстрел энергетики Украины: сколько очередей отключений будут применять до конца суток

Враг нанес удар по критической инфраструктуре, так что ситуация непростая.

Сегодня, 28 ноября, до конца суток будут применяться три очереди отключений бытовых потребителей одновременно. Причина временного усиления ограничений заключается в повреждении энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — отметили энергетики.

Также напомнили, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго

"Пожалуйста, когда свет появляется по графику – потребляйте электроэнергию бережливо", – призвали украинцев.

Напомним, российские войска устроили очередную, уже 11 с начала года, массированную ракетно-дроновую атаку на энергосистему Украины. Были повреждены энергообъекты в нескольких регионах.