Обстрел гериатрического пансионата в Сумах: что известно о последствиях атаки

Цинизм и кровожадность врага просто не знают границ.

Армия РФ обстреляла гериатрический пансионат в Сумах. В здание заведения попал российский снаряд. К счастью, погибших нет.

Об этом сообщает "Общественное Сумы".

Армия РФ обстреляла гериатрический пансионат в Сумах

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Как отмечается, в пансионате проживал 221 пожилой человек. Сейчас производится эвакуация.

"Есть раненые, часть из них в тяжелом состоянии, их госпитализировали. Погибших нет", — отметил начальник Сумской ОВ Владимир Артюх.

В ГСЧС Сумщины детализировали, что количество раненых в результате удара по пансионату в Сумах возросло до 12 человек.

"Частно разрушены технический и 5-й этажи. Из здания эвакуированы 147 человек. Под завалами людей нет", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в четверг, 19 сентября, в Сумах были слышны звуки взрывов. Людей призвали позаботиться о собственной безопасности.

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