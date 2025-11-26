- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрел Харькова 23 ноября: количество жертв возросло
Россияне 23 ноября убили в Харькове 5 человек.
Из-за атаки РФ на Харьков 23 ноября возросло количество жертв. В больнице скончался мужчина.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Погибшему был 51 год.
«К сожалению, сегодня в больнице скончался 51-летний мужчина, получивший ранение в воскресенье. Ночью его состояние ухудшилось», – отметил Синегубов.
Синегубов подчеркнул, что медики вовсю боролись за жизнь потерпевшего, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — заключил чиновник.
Напомним, 23 ноября Харьков находился под массированной атакой БПЛА. В городе раздавались многочисленные взрывы. Впоследствии стало известно, что есть жертва.
«По предварительной информации, нуждающейся в подтверждении, есть погибший человек в Шевченковском районе, вследствие попадания вражеского „Шахеда“ в частный дом. Также есть пострадавшие из-за этого обстрела Харькова», — сказал Терехов.
По состоянию на 06:30 24 ноября сообщалось о четырех погибших четырех харьковчанах:
трех женщин в возрасте 61, 41, 69 лет
мужчины в возрасте 55 лет.