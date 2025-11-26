ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

Обстрел Харькова 23 ноября: количество жертв возросло

Россияне 23 ноября убили в Харькове 5 человек.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака БпЛА

Атака БпЛА / © tsn.ua

Из-за атаки РФ на Харьков 23 ноября возросло количество жертв. В больнице скончался мужчина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Погибшему был 51 год.

«К сожалению, сегодня в больнице скончался 51-летний мужчина, получивший ранение в воскресенье. Ночью его состояние ухудшилось», – отметил Синегубов.

Синегубов подчеркнул, что медики вовсю боролись за жизнь потерпевшего, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — заключил чиновник.

Напомним, 23 ноября Харьков находился под массированной атакой БПЛА. В городе раздавались многочисленные взрывы. Впоследствии стало известно, что есть жертва.

«По предварительной информации, нуждающейся в подтверждении, есть погибший человек в Шевченковском районе, вследствие попадания вражеского „Шахеда“ в частный дом. Также есть пострадавшие из-за этого обстрела Харькова», — сказал Терехов.

По состоянию на 06:30 24 ноября сообщалось о четырех погибших четырех харьковчанах:

  • трех женщин в возрасте 61, 41, 69 лет

  • мужчины в возрасте 55 лет.

Дата публикации
Количество просмотров
109
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie