Обстрел Харькова: из-за перебоев с электроснабжением может не работать сигнал воздушной тревоги

Полицейские и спасатели будут оповещать жителей Харькова и области о воздушной тревоге через громкоговорители.
Из-за проблем с электроснабжением в Харькове может не работать сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"Из-за перебоев с электроснабжением уведомления о воздушных тревогах будут осуществляться через звуковое сообщение на мобильные телефоны", – говорится в сообщении.
Полицейские и спасатели будут извещать жителей Харькова и области о воздушной тревоге через громкоговорители. Об этом сообщает МВД.
"В настоящее время в Харьковской области – проблемы с электроснабжением после массированного обстрела россиян. Напоминаем, "Пункти незламності" работают. При необходимости можно обратиться к ним. Также в управлениях и отделах полиции есть возможность зарядить телефоны", – говорится в сообщении.
Отметим, в результате обстрела Харькова и попадания в объекты критической инфраструктуры обесточено около 700 тысяч потребителей.
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