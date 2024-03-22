Обстрел Харькова: из-за перебоев с электроснабжением может не работать сигнал воздушной тревоги

Полицейские и спасатели будут оповещать жителей Харькова и области о воздушной тревоге через громкоговорители.

Из-за проблем с электроснабжением в Харькове может не работать сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Из-за перебоев с электроснабжением уведомления о воздушных тревогах будут осуществляться через звуковое сообщение на мобильные телефоны", – говорится в сообщении.

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Полицейские и спасатели будут извещать жителей Харькова и области о воздушной тревоге через громкоговорители. Об этом сообщает МВД.

"В настоящее время в Харьковской области – проблемы с электроснабжением после массированного обстрела россиян. Напоминаем, "Пункти незламності" работают. При необходимости можно обратиться к ним. Также в управлениях и отделах полиции есть возможность зарядить телефоны", – говорится в сообщении.

Отметим, в результате обстрела Харькова и попадания в объекты критической инфраструктуры обесточено около 700 тысяч потребителей.