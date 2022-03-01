Обстрел Харькова: комендантский час будет действовать с 16:00 до 06:00

Обстрел Харькова: комендантский час будет действовать с 16:00 до 06:00

В городе действует много диверсантов.

В Харькове, страдающем от обстрелов российских захватчиков, комендантский час будет действовать с 16:00 до 06:00.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В это время запрещено находиться на улице или пользоваться автомобилем.

"В городе и области работает много вражеских диверсионно-разведывательных групп", — подчеркнул он.

Руководитель ОГА просит быть осмотрительным и по сигналу тревоги бежать к укрытию.