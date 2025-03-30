- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 6198
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрел Харькова, новое большое наступление РФ: главные новости ночи 30 марта 2025 года
ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 марта 2025 года:
Атака БпЛА на Харьков: в ОВА обновили данные по пострадавшим Читать далее –>
Украина перешла на летнее время Читать далее –>
Ночью враг атаковал Украину ударными БПЛА Читать далее –>
Новое большое наступление России: эксперты ISW проанализировали, хватит ли сил у Путина Читать далее –>
В Киевской области сработала ПВО — КОВА Читать дальше –>
Читайте также: