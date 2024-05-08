Обстрел Харькова: Синегубов сообщил, в каком состоянии пострадавшие дети

В результате удара по Харькову все трое детей находятся в тяжелом состоянии. Речь идет о мальчиках в возрасте 13, 14, 15 лет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отмечает Синегубов, они просто играли в футбол на спортивной площадке.

"Врачи области борются за жизнь детей", — подчеркнул он.

Тип снаряда, которым ударили оккупанты, устанавливается.

Напомним, оккупанты ударили по жилому району Харькова. Пострадали не менее пяти человек.

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