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Обстрел Харькова, Зеленский на Берлинале и новое правительство Молдавии: главные новости ночи 17 февраля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1992
Время на прочтение
1 мин
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Обстрел Харькова, Зеленский на Берлинале и новое правительство Молдавии: главные новости ночи 17 февраля

В Молдове избрали нового премьер-министра / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 17 февраля:

  • Парламент Молдовы избрал нового премьер-министра Читать далее –>
  • "Культура и кино не могут быть вне политики агрессии": Зеленский выступил с обращением на Берлинале Читать далее –>
  • Обстрел Харькова: какими ракетами кафиры атаковали город Читать дальше –>
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  • В Испании разрешили официально менять пол с 16 лет и брать "менструальный отпуск" Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1992
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