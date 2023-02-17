Обстрел Харькова, Зеленский на Берлинале и новое правительство Молдавии: главные новости ночи 17 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 17 февраля:
- Парламент Молдовы избрал нового премьер-министра Читать далее –>
- "Культура и кино не могут быть вне политики агрессии": Зеленский выступил с обращением на Берлинале Читать далее –>
- Обстрел Харькова: какими ракетами кафиры атаковали город Читать дальше –>
- Джо Байден планирует провести разговор с Си Цзиньпином Читать далее –>
- В Испании разрешили официально менять пол с 16 лет и брать "менструальный отпуск" Читать далее –>
Читайте также: