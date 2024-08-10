Обстрел Харьковщины: мужчину достали из-под завалов дома, его родственники погибли

Российская армия попала, предварительно, управляемой авиабомбой по жилой застройке Первомайской Боровской громады. Два человека погибли.

Об этом сообщил глава следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

"Разрушили обычный дом. Удар был в 3:30 утра, люди, которые там были, еще спали. Выжил только 57-летний мужчина, его достали из-под обломков. К сожалению, его родственники, 80-летняя женщина и 24-летний парень, погибли под завалами сразу", - написал он.

Напомним, утром 24 июля российские войска обстреляли Харьков, в результате чего в двух районах города зафиксированы "прилеты". Есть информация о погибшем. Один из ударов пришелся на район частного сектора, в одном из домов возник пожар.

Баллистическая ракета вонзилась в центр города! Харьков приходит в себя после атаки

Читайте также: