Обстрел Харьковщины на Пасху: погибла 88-летняя женщина

В воскресенье, 5 мая, на светлый христианский праздник Пасхи российские войска совершили обстрел Купянского района Харьковщины. Под завалами частного дома погибла 88-летняя жительница села Моначиновка.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

“В результате вражеских обстрелов села Моначиновка погибла 88-летняя женщина. Тело погибшей деблокировали из-под завалов после ликвидации пожара в доме”, – написал он.

Ранее Синегубов сообщил о пожаре в частном доме в Моначиновке, вызванном вражеским обстрелом. Под завалами разрушенного россиянами жилья и нашли эту старушку.

Напомним, в этот же день в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Известно, что пострадали 14 человек.

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