Обстрел Харьковщины: оккупанты убили троих жителей Дергачевской громады

Сегодня, 25 апреля, оккупанты открыли огонь по населенным пунктам Харьковщины. В результате обстрелов погибли три человека.

В результате российских обстрелов села Безруки Дергачевской громады погибли трое мирных жителей: одна женщина и двое мужчин.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, пишет "Суспильне".

По словам односельчан, погибшие были местными жителями.

Глава громады рассказал, что Дергачи начали обстреливать около 06:00, обстрелы продолжаются до сих пор.

"По городу Дергачи и по почти всем населенным пунктам бьют артиллерией, "Градами" и минометами. Почти по всей громаде есть разрушенные дома, они сейчас горят", — сказал Задоренко.

Также глава громады добавил, что захватчики обстреляли газовые трубы.

По его словам, без газа остаются Казачелопанский и Прудянский старостинский округ, а именно поселок Прудянка, Дубовка, из Золочевской громады Турово и Макарово, которые также подключены к этой магистрали.

"В общей сложности примерно 2500 тысяч дворов", — подытожил Задоренко.

Напомним, на Изюмском направлении оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, но украинские защитники сдержали штурм российских оккупантов и успешно отбили атаку.

Читайте также: