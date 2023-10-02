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Обстрел Херсона: скончался один из раненых полицейских

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Обстрел Херсона: скончался один из раненых полицейских

Больница. / Фото: Associated Press

При жизни его коллеги борются медики.

В Херсоне 2 октября в больнице скончался один из полицейских, пострадавших во время российских обстрелов сегодня утром.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, один из патрульных полицейских скончался на операционном столе…", — написал Белошицкий.

Он также показал фото служебного автомобиля херсонских патрульных, попавших под российский обстрел.

К слову, в Херсоне под обстрел окупантов попали авто полицейских, двое раненых. Кроме того, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Обстрел автомобилей полицейских в Херсоне. / ©
Обстрел автомобилей полицейских в Херсоне.
Обстрел автомобилей полицейских в Херсоне. / ©
Обстрел автомобилей полицейских в Херсоне.
Обстрел авто в яяяяерсоне. / ©
Обстрел авто в яяяяерсоне.

Напомним, кафиры обстреляли жилые кварталы Херсона из артиллерии в ночь на 2 октября – пострадали мама с двумя дочерьми.

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Дата публикации
Просмотры
345
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