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- Украина
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Обстрел Ивано-Франковской области 29 июня: что известно
В регионе после атаки РФ зафиксировано разрушение, одна женщина пострадала.
В результате ночных обстрелов 29 июня в Ивано-Франковской области зафиксированы разрушения и пострадал человек.
Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.
По ее данным, вражеская атака привела к падению обломков на территории частных домохозяйств в пределах Рогатинской и Большевцевской громад.
Повреждения зафиксированы в нескольких населенных пунктах.
«В селе Васючин повреждены окна здания церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ и частично деревянная колокольня», — говорится в сообщении.
В Нараевке ранения получила женщина. Ее госпитализировали в больницу. В том же селе поврежден жилой дом.
Все соответствующие службы работают на местах, ликвидируя последствия обстрела.
Напомним, в ночь на 29 июня Россия запустила по Украине 537 воздушных целей, из которых ПВО обезвредила 475 — это дроны и ракеты. Во время ночной атаки погиб пилот F-16.