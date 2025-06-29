Обстрел Ивано-Франковской области 29 июня: что известно

Последствия атаки / © Getty Images

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В результате ночных обстрелов 29 июня в Ивано-Франковской области зафиксированы разрушения и пострадал человек.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

По ее данным, вражеская атака привела к падению обломков на территории частных домохозяйств в пределах Рогатинской и Большевцевской громад.

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Повреждения зафиксированы в нескольких населенных пунктах.

«В селе Васючин повреждены окна здания церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ и частично деревянная колокольня», — говорится в сообщении.

В Нараевке ранения получила женщина. Ее госпитализировали в больницу. В том же селе поврежден жилой дом.

Все соответствующие службы работают на местах, ликвидируя последствия обстрела.

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Напомним, в ночь на 29 июня Россия запустила по Украине 537 воздушных целей, из которых ПВО обезвредила 475 — это дроны и ракеты. Во время ночной атаки погиб пилот F-16.